Санкции не мешают Аргентине вести бизнес с Россией, заявили в МИД страны

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Аргентина не испытывает затруднений при ведении бизнеса с Россией, несмотря на действие западных санкций в отношении Москвы, заявил РИА Новости заместитель главы аргентинского МИД Даниэль Раймонди.

"Нет, едва ли, нет", — сказал он, отвечая на вопрос, сталкивается ли Аргентина с какими-либо трудностями при ведении бизнеса с РФ в нынешнем международном климате.

"Мы сталкиваемся с техническими вопросами, мы не называем их препятствиями. Это технические вопросы, такие, как санитарные и фитосанитарные требования, которые необходимо соблюсти. Для того чтобы сделать это, мы ведем переговоры, но я не назвал бы это трудностями", — добавил он.

Ранее министр производства и труда Аргентины Данте Сика пообещал преференции российским инвесторам. Пока министерство промышленности Аргентины не имеет отдельного соглашения с Россией, однако Сика отметил, что сотрудничество с ней интересно также в части автомобильных запчастей и капитала.