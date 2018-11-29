Премьер Малайзии не смог подтвердить данные о свадьбе короля в Москве

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что король Мухаммад V недавно в Москве женился на победительнице конкурса "Мисс Москва — 2015" россиянке Оксане Воеводиной, сообщает газета Straits Times.
Ранее сообщалось, что празднование свадьбы короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса "Мисс Москва — 2015", россиянки Оксаны Воеводиной состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября. Как заявил РИА Новости источник в администрации королевского дворца Истана Негара, король более года регулярно навещал в России свою невесту. Источник подтвердил, что свадьба прошла в Москве.
Король Мухаммад V взошел на малайзийский престол в 2016 году. В Малайзии должность главы государства – Верховного правителя, или короля, по конституции является выборной: короля избирают из своей среды раз в пять лет, или когда должность становится вакантной, девять султанов – наследственных правителей штатов, входящих в состав страны. Султаны объединены по конституции в отдельный орган законодательной власти – Совет правителей.
Султан Мохаммад V был прежде женат один раз, до свадьбы с российской невестой он был в разводе более 10 лет.