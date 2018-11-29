Премьер Малайзии не смог подтвердить данные о свадьбе короля в Москве

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что король Мухаммад V недавно в Москве женился на победительнице конкурса "Мисс Москва — 2015" россиянке Оксане Воеводиной, сообщает газета Straits Times.

"У меня нет имени или официального подтверждения. Я не могу ничего сказать", — заявил премьер журналистам, отвечая на вопрос о сообщениях в СМИ.

Ранее сообщалось, что празднование свадьбы короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса "Мисс Москва — 2015", россиянки Оксаны Воеводиной состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября. Как заявил РИА Новости источник в администрации королевского дворца Истана Негара, король более года регулярно навещал в России свою невесту. Источник подтвердил, что свадьба прошла в Москве.

Король Мухаммад V взошел на малайзийский престол в 2016 году. В Малайзии должность главы государства – Верховного правителя, или короля, по конституции является выборной: короля избирают из своей среды раз в пять лет, или когда должность становится вакантной, девять султанов – наследственных правителей штатов, входящих в состав страны. Султаны объединены по конституции в отдельный орган законодательной власти – Совет правителей.

Король Мухаммад V является наследственным султаном штата Келантан. Предки нынешнего малайзийского главы государства были правителями собственного полунезависимого султаната Келантан, вассального Сиаму (ныне Таиланд). В начале XX века по сиамско-британскому договору Келантан перешел под протекторат Великобритании. После получения независимости в 1957 году султанат вошел в состав вновь образованного государства Малайзия в качестве штата.

Султан Мохаммад V был прежде женат один раз, до свадьбы с российской невестой он был в разводе более 10 лет.