Украина пока не подавала заявление о выходе из МПА СНГ

С-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Украина пока не подавала официальное заявление о выходе из состава государств-участников Межпарламентской ассамблеи стран СНГ (МПА СНГ), сообщила спикер Совета Федерации, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко.
"Официально Украина не подавала заявление о выходе из Межпарламентской ассамблеи стран СНГ… К сожалению, Верховная рада в последние годы не приезжает", — сказала она журналистам. Матвиенко добавила, что, несмотря на пустующие помещения делегации парламента Украины в штаб-квартире МПА СНГ в Петербурге, флаг этой страны остается на своем месте.
"Флаг – это не только символ государства, это воля народа, и мы очень надеемся, что не успеет нынешняя украинская власть принять решение непоправимое, надеемся, что народ ей это не позволит", — сказал Матвиенко.
В соответствии с документом, МПА получила все права международной организации. Штаб-квартира МПА СНГ расположена в историческом центре Санкт-Петербурга, в Таврическом дворце.