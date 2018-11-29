Украина пока не подавала заявление о выходе из МПА СНГ

С-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Украина пока не подавала официальное заявление о выходе из состава государств-участников Межпарламентской ассамблеи стран СНГ (МПА СНГ), сообщила спикер Совета Федерации, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко.

"Официально Украина не подавала заявление о выходе из Межпарламентской ассамблеи стран СНГ… К сожалению, Верховная рада в последние годы не приезжает", — сказала она журналистам. Матвиенко добавила, что, несмотря на пустующие помещения делегации парламента Украины в штаб-квартире МПА СНГ в Петербурге, флаг этой страны остается на своем месте.

"Флаг – это не только символ государства, это воля народа, и мы очень надеемся, что не успеет нынешняя украинская власть принять решение непоправимое, надеемся, что народ ей это не позволит", — сказал Матвиенко.

Межпарламентская ассамблея государств-участников Содружества независимых государств (МПА СНГ) была создана 27 марта 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным главами парламентов-учредителей. В 1995 году статус МПА СНГ как самостоятельной межгосударственной организации окончательно закрепили в Минске на заседании Совета глав государств СНГ. В мае 1995 года руководители стран СНГ подписали конвенцию МПА СНГ, которую впоследствии ратифицировали парламенты девяти стран Содружества.

В соответствии с документом, МПА получила все права международной организации. Штаб-квартира МПА СНГ расположена в историческом центре Санкт-Петербурга, в Таврическом дворце.