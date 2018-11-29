Избранный президент Грузии Зурабишвили ждет поздравления от конкурента

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ждет поздравления от своего конкурента на выборах главы государства, оппозиционного кандидата Григола Вашадзе.

Второй тур выборов президента Грузии прошел 28 ноября. Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов: независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.

"Я ожидаю поздравления от Григола Вашадзе, так как это и есть демократия. Я бы поздравила", — заявила Зурабишвили журналистам.