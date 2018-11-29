Суд отклонил ходатайство Винника об отводе судей

АФИНЫ, 29 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Верховный суд Греции Ареопаг отклонил ходатайство россиянина Александра Винника и его защиты об отводе нескольких судей, которые принимали решение о его экстрадиции в США и сейчас рассматривают апелляцию на решение выдать его во Францию, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Своё решение отказать в отводе судьи объявили после перерыва в отсутствие Винника, адвоката и переводчика, находившихся у председателя Ареопага. В зале были только журналисты.

"В отводе судей отказать. Сейчас вернётся прежний состав суда",- объявил председатель.

"Объявлять решение таким образом незаконно",- заявила РИА Новости адвокат Зои Константопулу.

Винник потребовал отвода судей и прокурора в связи с пристрастным отношением к делу, постоянным нарушением его прав. В начале заседания адвокат Винника заявила, что он четвёртый день проводит голодовку.

Адвокат указала на многочисленные нарушения закона и прав подсудимого.

Суд в четверг заслушал адвоката и Винника, а после краткого совещания ходатайство было отклонено.

Вернувшаяся в зал председатель суда Ангелики Алиферопулу начала с того, что прервала выступление адвоката, сообщившей, что Винник подал жалобу председателю Верховного суда.

После нескольких минут препирательств суд отложил до 3 декабря слушания в связи с тем, что, в соответствии с решением палаты адвокатов, адвокатам запрещено работать после 15 часов.

Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-е. Сейчас имеются решения о выдаче Винника в США, в Россию и во Францию.