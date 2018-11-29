Во Франции угрожавшая взорвать банк женщина сдалась полиции, пишут СМИ

ПАРИЖ, 29 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Женщина, утром в четверг забаррикадировавшаяся в отделении банка LCL во французском департаменте Гар и угрожавшая взорвать его, сдалась полиции, передает газета Midi Libre.

"С поднятыми руками женщина сдалась полицейскому спецназу около 13.45 местного времени (15.45 мск). Операция завершена", — отмечает издание.

Около 10 утра женщина, угрожая взрывом, забаррикадировалась в отделении банка в коммуне Алес. На место происшествия прибыли спасатели и полицейский спецназ. Сотрудников банка и других людей из соседних домов эвакуировали. Спустя некоторое время с женщиной начались переговоры, целью которых было побудить ее выйти на улицу.

В настоящее время на месте работают взрывотехники, которые должны убедиться, что безопасности ничего не угрожает.

Действительно ли женщина имела при себе взрывное устройство, не сообщается. Мотивы, побудившие ее к радикальным действиям, неизвестны.