Проект декларации лидеров G20 готов на 80%, заявил Сторчак

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя — РИА Новости. Проект итоговой декларации лидеров "большой двадцатки" готов на 80%, но еще остаются спорные моменты, которые должны урегулировать шерпы, заявил РИА Новости замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак, который принимает участие в подготовке проекта документа.

"Процентов 80 итоговой декларации готово, финансовый трек завершил свою работу, продолжают работу шерпы", — сказал Сторчак.

По словам Сторчака, спорные моменты теперь должны разрешить шерпы. "Компромиссные решения, связанные с позицией США, на уровне минфинов были согласованы, были сделаны проекты этих решений, согласятся ли шерпы, я не знаю", — пояснил замминистра.

Он отказался уточнить, о каких проблемных моментах идет речь.

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" состоится 30 ноября — 1 декабря в Буэнос-Айресе.