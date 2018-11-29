Минюст США пока не комментирует дело Богданова, задержанного в Таиланде

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Минюст США не комментирует дело Антона Богданова, задержанного в Таиланде по американскому запросу об экстрадиции, сообщила РИА Новости представитель министерства Николь Навас-Оксман.

"По давно сложившейся традиции министерство юстиции США обычно не комментирует вопросы, связанные с экстрадицией, пока обвиняемый не окажется в США", — сказала она.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил РИА Новости, что Богданов обвиняется в компьютерном мошенничестве с максимальным наказанием в виде десяти лет лишения свободы.

Суд арестовал Богданова. От добровольной экстрадиции в США обвиняемый отказался. У американской стороны есть 60 дней на подачу развернутого запроса на экстрадицию с изложением обвинений в адрес Богданова.