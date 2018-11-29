В ООН рассказали о сроках проведения национальной конференции по Ливии

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Проведение национальной конференции по примирению в Ливии планируется в конце января следующего года, сообщила в четверг заместитель спецпредставителя миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Уильямс.

"Мы соберем национальную конференцию в начале следующего года, к концу января", — сообщила она в четверг по конференц-связи в ходе экспертного мероприятия в Брюсселе.

В мае на организованных в Париже переговорах стороны ливийского политического кризиса договорились провести парламентские и президентские выборы 10 декабря и не позднее 16 сентября подготовить для них конституционную базу. Кроме того, была достигнута договоренность работать над объединением сил безопасности в стране: часть формирований должна быть включена в состав официальных структур, другим придется разоружиться.

Cпецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе ранее призвал к проведению всеобъемлющей национальной конференции под руководством ливийцев с последующим началом избирательного процесса весной 2019 года. Участники конференции по ливийскому урегулированию, состоявшейся в итальянском Палермо в ноябре, приветствовали предложение спецпредставителя ООН по Ливии по проведению выборов в стране весной.

Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько ранее заявлял, что российская сторона поддерживает предпринимаемые Саламе усилия по реализации "плана действий", который предусматривает проведение национальной конференции и общеливийских выборов.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранная народом Палата представителей (парламент), а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.