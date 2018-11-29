БЕЙРУТ, 29 ноя — РИА Новости. Политика международного сообщества в отношении проблемы Палестины приведет к продолжению войн на Ближнем Востоке, заявил президент Ливана Мишель Аун, выступая с речью, посвященной Международному дню солидарности с палестинским народом.

"Неспособность международного сообщества выполнять свои обязанности в отношении проблемы Палестины и подходы к ней с двойными стандартами приведут к продолжению войн на Ближнем Востоке в связи с отсутствием справедливости",- сказал Аун.

Президент Ливана отметил, что "объявление Иерусалима столицей Израиля, принятие закона о национальном характере государства, блокирование помощи БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам, являются нарушением резолюции 194 ГА ООН от 1948 года, в которой прописан призыв к возвращению палестинских беженцев домой".

В июле 2018 года парламент Израиля принял закон, согласно которому страна провозглашается национальным государством еврейского народа. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива. Это привело к росту напряженности и столкновениям палестинцев с израильтянами.

Две недели назад вмешательство Египта остановило самый интенсивный за последние четыре года раунд вооруженного противостояния между палестинцами и израильскими военными. В первые за сутки выпустили почти 500 ракет и мин по югу Израиля, в ответ были нанесены удары по полутора сотням объектов в Секторе Газа. Перемирие стало девятым с начала года.