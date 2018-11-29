Болтон передал избранному президенту Бразилии приглашение от Трампа

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что провел "продуктивную" встречу с избранным президентом Бразилии Жаиром Болсонару и передал ему приглашение от главы Белого дома Дональда Трампа посетить США.

"Я был рад провести очень продуктивные и охватывающие широкий спектр вопросов переговоры с избранным президентом Бразилии Болсонару и его командой по нацбезопасности. Я передал (Болсонару — ред) приглашение от президента Трампа посетить США. Мы с нетерпением ждем динамичного партнерства с Бразилией", — написал Болтон на своей странице в Twitter

Болсонару также высказался на своей странице в Twitter по поводу проведенной встречи с Болтоном, назвав ее "продуктивной". Он отметил, что его сопровождали "будущий министр обороны (Фернанду Азеведу и Силва — ред.), будущий глава МИД (Эрнесту Араужу) и руководитель кабинета институциональной безопасности (генерал Аугусту Элену)".

Болсонару множество раз отмечал, что отношения с США будут для Бразилии в приоритете, а Трамп был одним из первых мировых лидеров, поздравивших его с победой на президентских выборах 28 октября.