ВЕНА, 29 ноя — РИА Новости. Военное положение на Украине, введенное после инцидента в Черном море с тремя кораблями ВМС Украины, нарушившими госграницу РФ, противоречит духу минских соглашений и несет в себе серьезнейшую угрозу возобновления боевых действий, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

После инцидента власти Украины ввели военное положение на 30 дней и лишь в десяти регионах страны из 24 — вдоль границы с РФ и вдоль побережья Черного и Азовского морей. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

"Введенное по инициативе Петра Порошенко с 28 ноября военное положение в 10 областях Украины (это почти половина всей территории страны), в том числе в Донбассе, не только противоречит букве и духу (минского) комплекса мер, но и несет в себе серьезнейшую угрозу возобновления боевых действий", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он отметил, что после решения Верховной Рады на особый режим перешли и силовые органы Украины, получившие широкие полномочия, "вплоть до изъятия у населения имущества и личного транспорта".

Три корабля ВМС Украины: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет.

Суд в Крыму арестовал всех 24 задержанных моряков на два месяца.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.