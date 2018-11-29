Киев хочет обсудить инцидент в Черном море на заседании Постсовета ОБСЕ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Киев настаивает на обсуждении ситуации в Керченском проливе на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, заявила вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. Этот же вопрос уже обсуждался там в понедельник, тогда Россия заявила, что провокация Киева в Черном море направлена на создание предлогов для новых санкций против Москвы.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

На своей странице в Facebook Геращенко написала, что Украина настаивает на обсуждении ситуации "сегодня, на Постоянном совете ОБСЕ в Вене, в присутствии… Мартина Сайдика (спецпредставитель ОБСЕ — ред.) и главы СММ ОБСЕ Апакана".

Она отметила, что Киев инициировал внеочередные переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе для обсуждения инцидента в Черном море и вопроса освобождения задержанных за нарушение границы РФ моряков.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что инцидент в Чёрном море направлен на искусственное обострение российско-украинских противоречий и создание новых предлогов для санкций против России. Он также отметил, что объявление военного положения на Украине угрожает безопасности в Донбассе.

По словам президента РФ Владимира Путина, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

В четверг на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях страны, в том числе Луганской и Донецкой. Режим будет действовать 30 дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Ранее Киев потребовал новых санкций против РФ в связи с инцидентом. При этом газета Welt писала со ссылкой на диписточники в ЕС, что Германия и Франция выступают против ужесточения действующих санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе. Французский МИД ушел от ответа на просьбу прокомментировать эту информацию.

А источник РИА Новости в Брюсселе рассказал, что при обсуждении реакции на инцидент в Черном море ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германии, посчитали преждевременным наложение на Россию новых санкций. По словам источника, заявление, озвученное в среду, согласовывалось три дня.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



