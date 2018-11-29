Правительство Йемена пригласили на переговоры в Швецию 6 декабря

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Йеменскую правительственную делегацию пригласили на переговоры по Йемену в Швецию 6 декабря, сообщила РИА Новости член делегации Рана Ганим.
"Нам было направлено приглашение на шестое число следующего месяца, то есть в первую неделю следующего месяца, ожидается, что хуситы (повстанцы из движения "Ансар Алла" — ред.) приедут на совещания, и правительство примет это приглашение ", — сообщила представитель делегации, комментируя переговоры по Йемену в Швеции.
По ее словам, в переговорах в Швеции примет участие та же делегация, которая принимала участие в переговорах в Женеве.
Ранее спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщал, что стороны конфликта должны в скором времени встретиться в Швеции для переговоров. Власти Йемена согласились на участие в этих консультациях, но призвали спецпосланника ООН оказать давление на повстанцев-хуситов, чтобы те прибыли без предварительных условий. В сентябре консультации в Женеве сорвались, так как на них не смогли приехать хуситы.
Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. В настоящее время бои активизировались в районе провинции Ходейда, где расположен один из основных портов, через который на территорию под контролем хуситов попадают гуманитарная помощь и коммерческие грузы. Мятежники согласились начать обсуждение требования правительства о передаче порта Ходейда под контроль ООН взамен на прекращение ударов по Ходейде арабской коалиции. Власти Йемена утверждают, что порт используется для доставки вооружений из Ирана.
Гуманитарные организации предупреждают, что возможное прекращение работы порта Ходейды грозит голодом миллионам жителей страны.