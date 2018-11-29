Правительство Йемена пригласили на переговоры в Швецию 6 декабря

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Йеменскую правительственную делегацию пригласили на переговоры по Йемену в Швецию 6 декабря, сообщила РИА Новости член делегации Рана Ганим.

Ранее член йеменской правительственной делегации Хамза аль-Камали сообщил РИА Новости, что переговоры в Швеции сторон конфликта в Йемене запланированы на следующую неделю. По его словам, ожидается, что на переговорах будут присутствовать представители правительства и движения "Ансар Алла" (хуситы).

"Нам было направлено приглашение на шестое число следующего месяца, то есть в первую неделю следующего месяца, ожидается, что хуситы (повстанцы из движения "Ансар Алла" — ред.) приедут на совещания, и правительство примет это приглашение ", — сообщила представитель делегации, комментируя переговоры по Йемену в Швеции.

По ее словам, в переговорах в Швеции примет участие та же делегация, которая принимала участие в переговорах в Женеве.

Ранее спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщал, что стороны конфликта должны в скором времени встретиться в Швеции для переговоров. Власти Йемена согласились на участие в этих консультациях, но призвали спецпосланника ООН оказать давление на повстанцев-хуситов, чтобы те прибыли без предварительных условий. В сентябре консультации в Женеве сорвались, так как на них не смогли приехать хуситы.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Арабская военная коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы с марта 2015 года.

Попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. В настоящее время бои активизировались в районе провинции Ходейда, где расположен один из основных портов, через который на территорию под контролем хуситов попадают гуманитарная помощь и коммерческие грузы. Мятежники согласились начать обсуждение требования правительства о передаче порта Ходейда под контроль ООН взамен на прекращение ударов по Ходейде арабской коалиции. Власти Йемена утверждают, что порт используется для доставки вооружений из Ирана.

Гуманитарные организации предупреждают, что возможное прекращение работы порта Ходейды грозит голодом миллионам жителей страны.