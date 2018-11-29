Отец Бутиной прокомментировал сообщения о ее сделке с прокурором

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной допускает, что его дочь под давлением может пойти на сделку с американскими прокурорами, сообщается в Telegram-канале RT.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, согласно данным из заявления Федерального суда Вашингтона, Мария Бутина готова к заключению сделки с прокурором.

"Она не говорила мне об этом. И не могла говорить. Мария как находилась в одиночной камере, так и находится… Признать, что она что-то совершила, — я этого не допускаю", — сказал он RT.

Отец Бутиной отметил, что данные сообщения больше похожи на договорённости между адвокатами и следствием, "чтобы этот процесс закончить, потому что это важно не только для адвоката, но и для следствия".

"Могла ли она пойти на сделку из-за давления со стороны США? Я могу лишь допускать такое, но дыма без огня не бывает. За эту якобы провинность — предоставление телефона своего адвоката — совершенно несоразмерное наказание ей было вменено. Поэтому я думаю — исключительно я — что на неё, возможно, оказывается давление: заставляют "быть посговорчивее", — рассказал телеканалу Валерий Бутин.

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".