Минобороны Украины пообещало сбивать беспилотники над воинскими частями

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Беспилотники, замеченные над воинскими частями и полигонами, будут сбиты, а их владельцы — задержаны и привлечены к ответственности, заявили в четверг в Минобороны Украины.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и министерство обороны Украины напоминают согражданам, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замечены беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лиц, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задерживать и привлекать к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что такие меры регламентированы законом о введении военного положения.

В четверг на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях страны, в том числе Луганской и Донецкой. Украинские власти ввели его после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Режим будет действовать 30 дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.