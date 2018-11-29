В Белоруссии прокомментировали инцидент в Керченском проливе

МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Белоруссия надеется, что стороны произошедшего в воскресенье конфликта в Черном море и "внешние игроки" не предпримут шагов, которые приведут к эскалации ситуации, заявил в четверг в Минске министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

"Убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность. Не хотелось бы, чтобы и со стороны внешних игроков тоже звучали какие-то эмоциональные заявления, которые, в конечном, итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности", — сказал министр журналистам.

По его словам, "то, что происходит сегодня в этом регионе, в районе Керченского пролива, подтверждает актуальность и реалистичность предупреждений, которые неоднократно высказывал глава белорусского государства, что мы (мир — ред.) постепенно сползаем к пропасти большого конфликта".

"Мы и опосредованно, и непосредственно ощущаем на себе результаты, последствия этой конфронтации. Конечно же, мы бы хотели, чтобы не было предпринято никаких дальнейших шагов, которые бы привели к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе, потому что это способно оказать влияние не только на региональную безопасность, но и на международную безопасность в целом", — подчеркнул Макей.

Он добавил, что Минск всегда заявлял о своей готовности "внести свой вклад, если это будет приемлемо соответствующим политическим игрокам, в урегулирование ситуации и в разрядку напряженности, которая, к сожалению, сегодня присутствует в нашем регионе".

Глава МИД Белоруссии отметил, что у белорусской стороны не было прямых контактов с вовлеченными в инцидент в Керченском проливе сторонами по поводу данной ситуации. "На уровне МИД отслеживали заявления, которые были сделаны и одной, и другой стороной. Но прямых контактов не было. Конечно, нам было бы важно получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с инцидентом", — сказал он.

Макей выразил также надежду, что введение в ряде областей Украины военного положения, последовавшее за инцидентом в Черном море, не отразится негативно на отношениях Киева с Минском. "Что касается наших торгово-экономических, гуманитарных контактов и связей, мы надеемся, что никаких негативных последствий данное решение не принесет", — сказал он.

Министр отметил, что в настоящее время белорусское внешнеполитическое ведомство собирает информацию по данной теме и после ее анализа в том числе выработает рекомендации для белорусских граждан. В этой связи он напомнил, что украинский посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим ранее высказывался по этой теме, что никаких ограничений в части поездок граждан Белоруссии не предполагается.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

В четверг на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях страны. Украинские власти ввели его после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Режим будет действовать 30 дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>



