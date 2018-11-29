В Белоруссии прокомментировали инцидент в Керченском проливе

МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Белоруссия надеется, что стороны произошедшего в воскресенье конфликта в Черном море и "внешние игроки" не предпримут шагов, которые приведут к эскалации ситуации, заявил в четверг в Минске министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность. Не хотелось бы, чтобы и со стороны внешних игроков тоже звучали какие-то эмоциональные заявления, которые, в конечном, итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности", — сказал министр журналистам.
"Мы и опосредованно, и непосредственно ощущаем на себе результаты, последствия этой конфронтации. Конечно же, мы бы хотели, чтобы не было предпринято никаких дальнейших шагов, которые бы привели к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе, потому что это способно оказать влияние не только на региональную безопасность, но и на международную безопасность в целом", — подчеркнул Макей.
Он добавил, что Минск всегда заявлял о своей готовности "внести свой вклад, если это будет приемлемо соответствующим политическим игрокам, в урегулирование ситуации и в разрядку напряженности, которая, к сожалению, сегодня присутствует в нашем регионе".
Макей выразил также надежду, что введение в ряде областей Украины военного положения, последовавшее за инцидентом в Черном море, не отразится негативно на отношениях Киева с Минском. "Что касается наших торгово-экономических, гуманитарных контактов и связей, мы надеемся, что никаких негативных последствий данное решение не принесет", — сказал он.
Министр отметил, что в настоящее время белорусское внешнеполитическое ведомство собирает информацию по данной теме и после ее анализа в том числе выработает рекомендации для белорусских граждан. В этой связи он напомнил, что украинский посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим ранее высказывался по этой теме, что никаких ограничений в части поездок граждан Белоруссии не предполагается.
В четверг на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях страны. Украинские власти ввели его после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Режим будет действовать 30 дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.