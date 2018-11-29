ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Белоруссии прокомментировали инцидент в Керченском проливе

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (341)
(обновлено: 15:30 29.11.2018)
3931872
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фотоМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Белоруссия надеется, что стороны произошедшего в воскресенье конфликта в Черном море и "внешние игроки" не предпримут шагов, которые приведут к эскалации ситуации, заявил в четверг в Минске министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины в порту Керчи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Украинский генерал заявил, что Киев подставил своих моряков
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

"Убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность. Не хотелось бы, чтобы и со стороны внешних игроков тоже звучали какие-то эмоциональные заявления, которые, в конечном, итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности", — сказал министр журналистам.

Гвардейский ракетный крейсер Варяг в проливе Босфор. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В Киеве намерены попросить Турцию закрыть Босфор для России
По его словам, "то, что происходит сегодня в этом регионе, в районе Керченского пролива, подтверждает актуальность и реалистичность предупреждений, которые неоднократно высказывал глава белорусского государства, что мы (мир — ред.) постепенно сползаем к пропасти большого конфликта".

"Мы и опосредованно, и непосредственно ощущаем на себе результаты, последствия этой конфронтации. Конечно же, мы бы хотели, чтобы не было предпринято никаких дальнейших шагов, которые бы привели к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе, потому что это способно оказать влияние не только на региональную безопасность, но и на международную безопасность в целом", — подчеркнул Макей.

Он добавил, что Минск всегда заявлял о своей готовности "внести свой вклад, если это будет приемлемо соответствующим политическим игрокам, в урегулирование ситуации и в разрядку напряженности, которая, к сожалению, сегодня присутствует в нашем регионе".

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает на немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Меркель призвала Киев к "умному подходу" в связи с инцидентом в Черном море
Глава МИД Белоруссии отметил, что у белорусской стороны не было прямых контактов с вовлеченными в инцидент в Керченском проливе сторонами по поводу данной ситуации. "На уровне МИД отслеживали заявления, которые были сделаны и одной, и другой стороной. Но прямых контактов не было. Конечно, нам было бы важно получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с инцидентом", — сказал он.

Макей выразил также надежду, что введение в ряде областей Украины военного положения, последовавшее за инцидентом в Черном море, не отразится негативно на отношениях Киева с Минском. "Что касается наших торгово-экономических, гуманитарных контактов и связей, мы надеемся, что никаких негативных последствий данное решение не принесет", — сказал он.

Министр отметил, что в настоящее время белорусское внешнеполитическое ведомство собирает информацию по данной теме и после ее анализа в том числе выработает рекомендации для белорусских граждан. В этой связи он напомнил, что украинский посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим ранее высказывался по этой теме, что никаких ограничений в части поездок граждан Белоруссии не предполагается.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

В четверг на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях страны. Украинские власти ввели его после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Режим будет действовать 30 дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>

Топор войны
© Виталий Подвицкий
Топор войны
Комментировать
В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Вячеслав Мельников
Решала!
16:04
29.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена