Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу у суда Симферополя. 28 ноября 2018

Один из задержанных моряков с кораблей ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу у суда Симферополя. 28 ноября 2018

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Экипажи кораблей ВМС Украины, участвовавшие в провокации в Керченском проливе и задержанные за нарушение госграницы РФ, изначально могли не знать о планах Киева, считает президент международного центра геополитического анализа генерал-полковник Леонид Ивашов.

Три корабля ВМС Украины: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Суд в Крыму арестовал всех 24 задержанных моряков на два месяца.

"Читая переговоры между двумя сторонами и приказы, которые давались из Киева и Москвы, я понимаю, что ребята – офицеры и моряки-пограничники — поступали более разумно, чем в Киеве – они здесь невиновны. Потому что эти моряки уже не в первый раз ходили из Черного моря в Азовское и обратно, взаимодействовали с российскими пограничниками, всё решалось спокойно", — сказал Ивашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По мнению эксперта, украинские моряки первыми поняли, что "участвуют в большой провокации", поэтому они маневрировали, пытались уйти, но дальше уже действовали по приказам высшего руководства, которых они не могли ослушаться.

Говоря о последствиях введения в приграничных областях Украины военного положения, Ивашов отметил, что этот шаг вряд ли спровоцируют реальный вооруженный конфликт с Россией, так как такими мерами президент страны Петр Порошенко преследует прежде всего внутриполитические задачи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.