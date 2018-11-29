Косовские сербы на языке жестов призвали ЕС подействовать на Приштину

БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Сербские студенты в городе Косовска-Митровица провели в четверг массовую акцию протеста, на которой жестами призвали ЕС воздействовать на Приштину в связи с введением 100% пошлины на всю сербскую продукцию.

Правительство самопровозглашенной республики Косово на заседании в минувшую среду установило таможенную пошлину в 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово. Белград требует от Приштины отозвать меры, косовские сербы ежедневно проводят мирные акции протеста.

"Протест начался пятиминутным молчанием, студенты заклеили рты пластырем как символ того, что краткие сообщения (ЕС – ред.) в связи с неприемлемыми мерами Приштины считают фактическим молчанием", — передает Радио и телевидение Сербии.

В рамках своеобразного перформанса сербские студенты "зачитали" на языке жестов обращение к ЕС о том, что "на глазах европейских элит происходит "создание гетто для сербского народа в Косово и Метохии по рецептам, которые уже знакомы по Второй Мировой войне". Собравшиеся также упрекнули официальный Брюссель в допущении "гуманитарной катастрофы на своем пороге".

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провела в среду телефонный разговор с президентом самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи. Как сообщила ее пресс-служба, Могерини заявила Тачи, что решение Приштины ввести пошлины в размере 100% на товары из Сербии и БиГ осложняет ситуацию в регионе и должно быть отменено.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.