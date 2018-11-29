Косовские сербы на языке жестов призвали ЕС подействовать на Приштину

БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Сербские студенты в городе Косовска-Митровица провели в четверг массовую акцию протеста, на которой жестами призвали ЕС воздействовать на Приштину в связи с введением 100% пошлины на всю сербскую продукцию.
"Протест начался пятиминутным молчанием, студенты заклеили рты пластырем как символ того, что краткие сообщения (ЕС – ред.) в связи с неприемлемыми мерами Приштины считают фактическим молчанием", — передает Радио и телевидение Сербии.
В рамках своеобразного перформанса сербские студенты "зачитали" на языке жестов обращение к ЕС о том, что "на глазах европейских элит происходит "создание гетто для сербского народа в Косово и Метохии по рецептам, которые уже знакомы по Второй Мировой войне". Собравшиеся также упрекнули официальный Брюссель в допущении "гуманитарной катастрофы на своем пороге".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.