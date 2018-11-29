Мэй согласилась на теледебаты по Brexit с лидером лейбористов Корбином

ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась принять участие в воскресных теледебатах с лидером оппозиции Джереми Корбином по поводу Brexit.

"Премьер-министр приняла предложение о дебатах", — сказал журналистам представитель канцелярии премьера.

Окончательного подтверждения со стороны Корбина пока не было. Дебаты запланированы на телеканале Би-би-си в воскресенье.

Одиннадцатого декабря парламентариям после нескольких дней дебатов предстоит проголосовать по соглашению с ЕС о Brexit. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения вовсе, что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и многие консерваторы. Корбин выступал с резкой критикой в адрес соглашения, назвав сделку с ЕС "худшей из возможных".

На данный момент судьбу соглашения по Brexit предсказать не берется никто: Мэй настаивает, что ее договоренность с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP) о поддержке во время важных голосований в парламенте остается в силе, однако проблема заключается в том, что не только не все члены DUP, но и далеко не все члены самой Консервативной партии поддерживают соглашение: наиболее рьяные сторонники Brexit во главе с Джейкобом Риз-Моггом называют его предательством идеалов Brexit и даже считают выход из ЕС без соглашения лучшим вариантом, чем тот, что предлагается сейчас.

Недовольны соглашением и парламентарии от других партий. С другой стороны, многие проевропейски настроенные депутаты могут проголосовать за соглашение, только чтобы избежать сценария Brexit без договора с ЕС. Такой сценарий, по мнению бизнеса и многих экономических экспертов, может обернуться экономической катастрофой для страны.

Если парламент поддержит соглашение с ЕС по Brexit, то оно будет подписано Великобританией и ЕС, после чего Британия 29 марта 2019 года выйдет из Евросоюза, начнется переходный период, во время которого стороны должны согласовать параметры и формат дальнейших отношений. Во время этого периода никаких изменений в режиме перехода границы, торговли и отношений не будет. Переходный период закончится к концу 2020 года, после чего Британия станет никак не связанной с ЕС страной. Существует возможность продления переходного периода, однако сделано это может только быть один раз.

Если парламент откажется поддержать соглашение, то правительство в течение 21 дня должно выступить с заявлением о том, что планирует делать далее. Наиболее вероятным вариантом развития событий может стать выход страны из ЕС без соглашения. Таким образом, Британия покидает Евросоюз 29 марта 2019 года и одновременно прекращается любое взаимодействие с ЕС. В условиях несогласованности формата дальнейшего сотрудничества Британия останется "отрезанной" от Европы, и правительству предстоит искать выходы для предотвращения коллапса.

Еще одной опцией может стать проведение второго голосования по соглашению с ЕС в парламенте с целью склонить депутатов поддержать документ под страхом от опасности выхода из ЕС без "сделки".