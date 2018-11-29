Мэй согласилась на теледебаты по Brexit с лидером лейбористов Корбином

ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась принять участие в воскресных теледебатах с лидером оппозиции Джереми Корбином по поводу Brexit.
"Премьер-министр приняла предложение о дебатах", — сказал журналистам представитель канцелярии премьера.
Окончательного подтверждения со стороны Корбина пока не было. Дебаты запланированы на телеканале Би-би-си в воскресенье.
На данный момент судьбу соглашения по Brexit предсказать не берется никто: Мэй настаивает, что ее договоренность с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP) о поддержке во время важных голосований в парламенте остается в силе, однако проблема заключается в том, что не только не все члены DUP, но и далеко не все члены самой Консервативной партии поддерживают соглашение: наиболее рьяные сторонники Brexit во главе с Джейкобом Риз-Моггом называют его предательством идеалов Brexit и даже считают выход из ЕС без соглашения лучшим вариантом, чем тот, что предлагается сейчас.
Если парламент поддержит соглашение с ЕС по Brexit, то оно будет подписано Великобританией и ЕС, после чего Британия 29 марта 2019 года выйдет из Евросоюза, начнется переходный период, во время которого стороны должны согласовать параметры и формат дальнейших отношений. Во время этого периода никаких изменений в режиме перехода границы, торговли и отношений не будет. Переходный период закончится к концу 2020 года, после чего Британия станет никак не связанной с ЕС страной. Существует возможность продления переходного периода, однако сделано это может только быть один раз.
Еще одной опцией может стать проведение второго голосования по соглашению с ЕС в парламенте с целью склонить депутатов поддержать документ под страхом от опасности выхода из ЕС без "сделки".