В Бразилии полиция задержала губернатора штата Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии задержала губернатора штата Рио-де-Жанейро Луиса Фернанду Пезау и несколько человек из его окружения по обвинению в получении взяток в период, когда Пезау занимал пост вице-губернатора, сообщает Europa Press.
Бразильская компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам идеи около 3,8 миллиарда долларов.