В Бразилии полиция задержала губернатора штата Рио-де-Жанейро

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии задержала губернатора штата Рио-де-Жанейро Луиса Фернанду Пезау и несколько человек из его окружения по обвинению в получении взяток в период, когда Пезау занимал пост вице-губернатора, сообщает Europa Press.

Пезау был задержан в своей официальной резиденции в соответствии с постановлением Верховного суда, который также выдал ордеры на задержание ряда высокопоставленных чиновников. Задержания проходили в рамках крупной антикоррупционной операции "Автомойка", связанной с расследованием отмывания денег, коррупции и взяток в Petrobras.

Бразильская компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам идеи около 3,8 миллиарда долларов.