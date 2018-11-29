ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Глава делегации ПАСЕ Андрей Гунько заявил, что у наблюдателей, которые следили за ходом второго тура президентских выборов в Грузии, вызвал вопрос решение правительства аннулировать долги граждан в преддверии голосования.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.

"Выборы были хорошо организованы. Но второй раунд выразил встревоженность у некоторых членов делегации по сравнению с первым, в частности, это высокое финансирование политических субъектов и бюджетные траты, к тому же волнует заявление премьера перед выборами об аннулировании денежных долгов", — заявил Гунько на пресс-конференции.

Ранее заявил грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что правительство приняло решение аннулировать банковские долги более 600 тысяч граждан страны, которые находятся в "черном списке" из-за задолженностей. По его словам, в их число входят около 150 тысяч лиц со статусом социально незащищенных и десятки тысяч лиц с ограниченными возможностями. Аннулирование долгов начнется 15 декабря и продлится до конца месяца.