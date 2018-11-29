Наблюдатели ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента Грузии

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ выявили многочисленные нарушения в ходе второго тура выборов президента Грузии, заявил в четверг глава миссии Герт-Генрих Аренс.

"Наблюдатели выявили много нарушений, о которых уже было заявлено. С этой целью в будущем состоится еще одна встреча, чтобы эти рекомендации были как можно скорее выявлены",- заявил он.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. После подсчета 100% бюллетеней независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%. Таким образом, Зурабишвили поддержали более 1,1 миллиона избирателей, Вашадзе — 780 тысяч человек.