В ОБСЕ считают, что выборы в Грузии прошли в конкурентной среде

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Второй тур выборов президента Грузии прошел в конкурентной среде, однако в предвыборной кампании кандидатов было много негатива, заявил глава миссии наблюдателей ОБСЕ Кристиан Вигенин.
"День выборов положительно был оценен. Выборы были уникальны не только из-за двух раундов, а потому, что это последние прямые выборы президента",- заявил Вигенин.
По его словам, наблюдатели отмечают, что "второй тур выборов президента были конкурентным… но в предвыборных кампаниях было много негатива".
"Мы нацелены на то, чтобы избирательный процесс был улучшен",- добавил он.