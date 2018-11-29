В ОБСЕ считают, что выборы в Грузии прошли в конкурентной среде

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Второй тур выборов президента Грузии прошел в конкурентной среде, однако в предвыборной кампании кандидатов было много негатива, заявил глава миссии наблюдателей ОБСЕ Кристиан Вигенин.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. После подсчета 100% бюллетеней независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%. Таким образом, Зурабишвили поддержали более 1,1 миллиона избирателей, Вашадзе — 780 тысяч человек.

"День выборов положительно был оценен. Выборы были уникальны не только из-за двух раундов, а потому, что это последние прямые выборы президента",- заявил Вигенин.

По его словам, наблюдатели отмечают, что "второй тур выборов президента были конкурентным… но в предвыборных кампаниях было много негатива".

"Мы нацелены на то, чтобы избирательный процесс был улучшен",- добавил он.