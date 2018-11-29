Россия поставила в Зимбабве лекарства от холеры

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. МЧС России доставила в Зимбабве первую партию помощи в виде лекарственных препаратов от холеры, сообщил сайт МИД РФ.

"28 ноября в Хараре в присутствии представителей посольства России состоялась церемония передачи зимбабвийцам первой партии российской помощи в виде лекарственных препаратов, доставленных по линии МЧС России. Планируется также направление оборудования для создания передвижных медицинских центров", — сообщил МИД.

По данным ведомства, помощь доставлена в рамках финансируемого РФ проекта по укреплению потенциала Всемирной организации здравоохранения в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования. Помощь оказана в связи с зафиксированным в Зимбабве в сентябре-октябре распространением вируса холеры.