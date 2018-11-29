Сеул назвал реакцию Токио на решение суда о выплатах чрезмерной

ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Южная Корея сожалеет о "чрезмерной" реакции Японии на решение Верховного суда Южной Кореи о необходимости выплат компенсаций корейцам, работавшим на заводах Mitsubishi Heavy Industries во время Второй мировой войны, заявил представитель внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в четверг.

Он заявил, что нынешняя администрация уважает это решение, и что "продолжающаяся чрезмерная реакция Японии на решения суда вызывает крайнее сожаление", сообщает агентство Киодо

Верховный суд в Корее удовлетворил два иска от бывших рабочих заводов компании Mitsubishi. Первый из них выдвинули пять бывших рабочих, насильно согнанных в 1944 года на завод в Хиросиме и получивших радиоактивное облучение во время ядерной бомбардировки 1945 года. Второй иск – от группы женщин, работавших на заводе компании в Нагое.

МИД Японии обнародовал заявление, а затем заявил протест послу Южной Кореи в Японии. В Японии считают, что решение суда нарушает мировое законодательство, так как по договору 1965 года, утвердившему нормализацию отношений двух стран, Япония выплатила Южной Корее безвозмездно 300 миллионов долларов и передала в виде кредитов 200 миллионов долларов. Декларировалось также, что на этом все требования о компенсациях, будь то имущественные или иные претензии частных лиц или компаний, считаются таким образом удовлетворенными, рассчитывая, что все иски будут погашаться из этих денег. Однако правительство Южной Кореи направило на выплаты компенсации около 5% от этой суммы, все остальные средства были направлены на создание современной промышленности и инфраструктуры.

В октябре Верховный суд Южной Кореи также удовлетворил иск от бывших рабочих к японской сталелитейной компании Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.