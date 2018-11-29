Протестующие против насилия женщины Израиля призвали к забастовке

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя — РИА Новости. Активистки женского движения решили провести всеобщую женскую забастовку в знак протеста против критично возросшего в Израиле насилия в отношении женщин.

После того, как стало известно, что в 2018 году убито на 20% женщин больше, чем за весь прошлый год, они призвали женское население Израиля не выходить 4 декабря на работу, сообщает издание Ynet

Последней каплей стали трагические известия о гибели девочек 16 и 13 лет, буквально потрясшие накануне страну. Причем о насилии и издевательствах в их семьях было известно в полиции, утверждает Ynet.

По словам одной из инициаторов протеста Став Арнон, в прошлом году правительство выделило на борьбу с насилием против женщин 250 миллионов шекелей (70 миллионов долларов), но ответственные за эту работу структуры получили всего 10% от этой суммы.

Недавно по Израилю прокатилась волна демонстраций, участницы которых требовали увеличения финансирования приютов для женщин и создания специальных служб в полиции. Вместе с тем стало известно, что кнессет отверг на голосовании предложение о создании специальной парламентской комиссии по защите женщин.

Протестующие пошли на крайние меры и призвали к всеобщей женской забастовке. Несколько тысяч женщин уже поддержали эту инициативу в социальных сетях.

Организаторы акции, намеченной на 4 декабря, попросили израильские компании и всех работодателей не наказывать участниц санкциями за прогул, говорится на сайте Ynet.