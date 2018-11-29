В Кремле еще не ознакомились с американским законопроектом по СНВ-3

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Кремле пока не ознакомились с внесенным в конгресс США законопроектом об ограничении продления СНВ-3, но обеспокоены такой инициативой, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не имели возможности ознакомиться с текстом проекта, но читали информацию в СМИ. Безусловно, скажем так, до начала субстантивного договора между Россией и США по разоруженческой тематике попытка кодификации отказа, конечно, является поводом для беспокойства", — заявил Песков.

Также, комментируя утверждение авторов законопроекта о том, что якобы Россия выработала стратегию эскалации ради деэскалации, Песков отметил, что Кремлю это непонятно, и "мы не согласны с такой оценкой".

Сенатор-республиканец Том Коттон и конгрессмен от Республиканской партии Лиз Чейни в среду внесли законопроект, который ограничивает продление российско-американского договора СНВ-3 после 2021 года. В заявлении также содержатся традиционные обвинения в адрес России в нарушении действующих договоров, в частности ДРСМД. Сам документ озаглавлен как "Прекращение российской ядерной агрессии".

Договор СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений заканчивает свое действие в 2021 году.