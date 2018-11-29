Винник заявил, что проводит голодовку в Греции уже четвертый день

АФИНЫ, 29 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Арестованный в Греции россиянин Александр Винник сообщил, что четвертый день проводит голодовку, руководство тюрьмы уговаривает прекратить ее.

Голодовку он объявил в понедельник. Медосмотр был проведен только на третий день голодовки.

"Иногда кружится голова. Пью только воду", — сказал Винник журналистам.

На вопрос, много ли он потерял в весе, Винник ответил, что не знает.

"Я не знаю. Меня только вчера первый день взвешивали. Медицинский осмотр был только на третий день голодовки", — сказал он.

"Начальник тюрьмы вчера вызвал меня, сказал, что трудно будет голодать, может я одумаюсь. Спрашивал, зачем "ты написал на нас жалобу, мы же тебя так хорошо принимаем", — рассказал Винник.

По его словам, из тюрьмы в суд его везли на трех автомобилях.

Как сообщили адвокаты, заявления о голодовке Винника и документы о голодовке переданы в греческие компетентные органы, занимающиеся защитой прав человека в Греции.

Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-е. Сейчас имеются решения о выдаче Винника в США, в Россию и во Францию.