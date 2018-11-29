Суд отказал Бутиной в переводе из одиночной камеры

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Окружной суд в Вашингтоне, округ Колумбия, отказал россиянке Марии Бутиной, обвиняемой в незаконной работе на правительство России, в просьбе перевести ее из одиночной камеры на общие условия, сообщает телеканал CBS.
Ранее адвокаты россиянки потребовали перевести ее из одиночного заключения на общие условия содержания. По данным защиты, Бутина уже содержалась в одиночном заключении в общей сложности 67 дней. Как отмечали адвокаты, повторно она была помещена в одиночную камеру только за то, что поделилась номером телефона своего адвоката с сокамерницей. При этом тюрьма не предъявила Бутиной никаких дисциплинарных взысканий. Обвинение выступило против ее перевода на общие условия.
Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".