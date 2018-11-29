Суд отказал Бутиной в переводе из одиночной камеры

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Окружной суд в Вашингтоне, округ Колумбия, отказал россиянке Марии Бутиной, обвиняемой в незаконной работе на правительство России, в просьбе перевести ее из одиночной камеры на общие условия, сообщает телеканал CBS.

Судья Таня Чуткан заявила, что адвокаты россиянки не смогли предоставить достаточно доказательств в поддержку своей просьбы. Как отмечает телеканал со ссылкой на судью, они не предоставили данных о сложившейся прецедентной практике по этому вопросу, не указали отсылки к законам и предъявили собственное понимание дела, "основанное на слухах и догадках" по поводу того, почему Бутина была изолирована.

Ранее адвокаты россиянки потребовали перевести ее из одиночного заключения на общие условия содержания. По данным защиты, Бутина уже содержалась в одиночном заключении в общей сложности 67 дней. Как отмечали адвокаты, повторно она была помещена в одиночную камеру только за то, что поделилась номером телефона своего адвоката с сокамерницей. При этом тюрьма не предъявила Бутиной никаких дисциплинарных взысканий. Обвинение выступило против ее перевода на общие условия.

Российское посольство в Вашингтоне уже сообщило, что выразило протест госдепартаменту, поскольку считает это давлением на обвиняемую. Кроме того, состояние Бутиной ухудшилось, у нее начались приступы клаустрофобии, сообщило посольство. Защита уточняет в ходатайстве, что Бутина содержится в одиночной камере, которая представляет собой стальную клетку размером с парковочное место для машины.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".