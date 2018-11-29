МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Прокуратура Эквадора сообщила об изъятии 2,5 тонны кокаина в провинции Манаби на западе страны, говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

"В результате совместной работы прокуратуры и полиции удалось обнаружить две с половиной тонны кокаина", — говорится в сообщении.

Trabajo conjunto entre Fiscalía y @PoliciaEcuador logra incautar dos y media toneladas de cocaína que estaban en sacos de yute, en una finca ubicada en la comunidad Piquigua del cantón Sucre, Manabí. La diligencia no dejó detenidos, sin embargo las investigaciones están en curso. pic.twitter.com/0ch5TME0Ot — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 28 ноября 2018 г.

​По данным прокуратуры Эквадора, кокаин находился в джутовых мешках. По факту обнаружения наркотиков пока не было проведено задержаний. Расследование продолжается.