Ученые раскрыли секрет врожденного иммунитета

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ученые разгадали загадку механизма, обеспечивающего врожденный иммунитет, сообщает Medicalxpress.

Отмечается, что специалисты давно задавались вопросом о том, как один и тот же белок NLRP3 может активировать иммунную систему в ответ на широкий спектр не связанных между собой стимулов и запускать защитную реакцию организма. В частности, долгое время не удавалось понять, как именно соединение распознает вредоносные вещества, которые не имеют каких-либо химических и структурных сходств.

В ходе исследования обнаружилось, что, несмотря на различия, все раздражители вызывают структурные изменения в клетках, при которых липидный компонент PI4P соединяется с определенной областью NLRP3. Этот процесс приводит к возникновению воспалительной реакции, которая является сигналом для иммунной системы.

Как подчеркивают ученые, это открытие даст возможность разработки препаратов, принудительно запускающих NLRP3, и поможет в борьбе с рядом заболеваний, в том числе подагрой и болезнью Альцгеймера.