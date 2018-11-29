МВД Украины создало штаб для координации работы при военном положении

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. МВД Украины создало оперативный штаб для координации работы всех органов министерства в условиях военного положения, все подразделения переведены на усиленный вариант несения службы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Президент Украины Петр Порошенко после инцидента в Черном море подписал указ о введении на 30 дней в ряде областей страны военного положения. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

В МВД отметили, что на время действия военного положения полиция и подчиненные ей структуры помимо своих прямых обязанностей будут заниматься, в частности, усиленной охраной объектов, обеспечением комендантского часа, особого режима въезда-выезда.

"Для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данным ведомства, в штаб также вошли представители Госпогранслужбы, службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, миграционной службы и Нацгвардии. Также оперативные штабы созданы в территориальных органах системы МВД.

"Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и будут осуществлять обмен информацией и координацию с генеральным штабом вооруженных сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки министерства обороны Украины, управления государственной охраны и госспецслужбой связи", — заявили в МВД, добавив, что подразделения ведомства переведены на усиленный вариант несения службы.