Прокуроры Таиланда не имеют претензий к задержанному россиянину Богданову

БАНГКОК, 29 ноя — РИА Новости. Прокуратура Таиланда не имеет претензий к задержанному в стране по запросу США об экстрадиции россиянину Антону Богданову, сообщил РИА Новости в четверг заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Пронин.

"Утром Антона Богданова доставили в международный отдел генеральной прокуратуры Таиланда, где в моем присутствии ему зачитали текст американского запроса на его экстрадицию в США", — сообщил агентству дипломат.

"В прокуратуре заявили, что никаких претензий с точки зрения законодательства Таиланда к задержанному россиянину нет, и что задержан он только в связи с поступившим из США запросом на его экстрадицию", — добавил Пронин.

Заведующий консульским отделом российской дипмиссии также сообщил агентству, что во второй половине дня в четверг состоится первое судебное заседание по делу Богданова.

По обычной процедуре на таком заседании по делу об экстрадиции задержанному задают вопрос, согласен ли он на добровольную экстрадицию в США или предпочитает, чтобы вопрос об экстрадиции решал таиландский суд. После этого судом избирается мера пресечения. В случае с делами по экстрадиции это всегда заключение под стражу, так как по закону об экстрадиции Таиланда, который вступил в силу в новой редакции в 2008 году, временное освобождение под залог фигурантам дел об экстрадиции не предоставляется.

Как сообщалось ранее, Богданов был задержан в среду днем в международном аэропорту острова Пхукет полицией Таиланда, в полицейском рапорте о задержании говорится, что россиянин был задержан по запросу США о его экстрадиции. В чем именно обвиняется Богданов в Америке, в таиландских полицейских документах не сказано. МИД РФ сообщал, что занимается ситуацией Богданова.