Трамп пригрозил рассекретить документы расследования Мюллера

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассекретить документы, касающиеся расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, если демократы начнут проверки в отношении его администрации.
"Если они (демократы — ред.) хотят изводить президента и его администрацию, я думаю, это будет лучшим, что могло со мной произойти. Я даю сдачи, и я ударю по ним так сильно, как никогда раньше по ним никто не ударял", — заявил Трамп в интервью газете New York Post.
По словам президента, раскрытие документов разоблачит направленный против него сговор между ФБР, минюстом США и кампанией экс-кандидата в президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
"Это (раскрытие документов — ред.) окажет более мощное действие, если я сделаю это тогда", — сказал Трамп, отметив, что "если бы мы уже это сделали, то это было бы вчерашней новостью".
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".