Трамп пригрозил рассекретить документы расследования Мюллера

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассекретить документы, касающиеся расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, если демократы начнут проверки в отношении его администрации.

"Если они (демократы — ред.) хотят изводить президента и его администрацию, я думаю, это будет лучшим, что могло со мной произойти. Я даю сдачи, и я ударю по ним так сильно, как никогда раньше по ним никто не ударял", — заявил Трамп в интервью газете New York Post.

По словам президента, раскрытие документов разоблачит направленный против него сговор между ФБР, минюстом США и кампанией экс-кандидата в президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Я думаю, это поможет моей кампании. Если они хотят играть жестко, я сделаю это. Они увидят, насколько разрушительными являются эти страницы", — заявил Трамп. Он добавил, что сохранит документы до тех пор, пока они не понадобятся.

"Это (раскрытие документов — ред.) окажет более мощное действие, если я сделаю это тогда", — сказал Трамп, отметив, что "если бы мы уже это сделали, то это было бы вчерашней новостью".

В сентябре пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что по запросу ряда комитетов конгресса и "с целью прозрачности" президент США дал распоряжение офису директора национальной разведки и минюсту (включая ФБР) рассекретить ряд материалов по российскому расследованию. Трамп также дал указание "опубликовать в открытом доступе все смс (экс-главы ФБР) Джеймса Коми, (экс-замдиректора ФБР) Эндрю Маккейба, (экс агента контрразведки ФБР) Питера Стржока, (юриста ФБР) Лисы Пейдж и (бывшего высокопоставленного сотрудника минюста США) Брюса Ора, связанные с расследованием по России, без редактуры". Позднее Трамп принял решение отложить публикацию документов. В то же время президент подчеркнул, что он всегда может рассекретить документы, "если это будет необходимо".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".