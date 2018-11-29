Еще один канадский дипломат сообщил о недомогании во время работы на Кубе

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Канадский МИД сообщил, что еще один дипломат указал на "необычные симптомы" во время работы в посольстве страны в Гаване, таким образом, общее число пострадавших сотрудников посольства и членов их семей достигло 13 человек.

"Результаты медицинского обследования подтвердили, что пострадал еще один сотрудник (посольства Канады на Кубе). Этот человек получает всю необходимую медицинскую помощь. В связи с этим инцидентом общее количество подтвержденных случаев, когда пострадали дипломаты и члены их семей, увеличилось с 12 до 13", — говорится на сайте ведомства.

МИД Канады отмечает, что "на сегодняшний день причина (возникновения необычных симптомов) не выяснена", правительство страны продолжает расследование инцидентов.

В апреле текущего года власти Канады заявили, что отзовут членов семей дипломатов из посольства страны на Кубе, пока не выяснены причины случаев "недомогания" у сотрудников представительства. Тогда правительство страны сообщало, что с осени 2017 года не было новых инцидентов. Однако у семей дипломатов, вернувшихся в Канаду, необычные симптомы продолжали проявляться. МИД Кубы заявил, что считает решение необоснованным.

По данным американской стороны, работники посольств Канады и США на Кубе подвергались "атакам" с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем. В конце сентября 2017 года госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.