Три члена комиссии по делам военнопленных от России не получили визы в США

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Три российских члена американско-российской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести не смогли приехать на заседание в Вашингтон из-за визовых проблем, сообщил журналистам глава российской делегации, генерал-майор в отставке Александр Кирилин.

Пленарное заседание совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести прошло 28 ноября в Вашингтоне. Повестка дня заседания включала работу в четырех комиссиях: по Второй мировой войне, по холодной войне, по Вьетнаму и Северной Корее.

"К сожалению, три человека у нас не приехали. И мы видели, что и (председатель комиссии с американской стороны генерал в отставке Роберт) Фоглсонг, и (директор агентства МО США по учету военнопленных и пропавших без вести Келли) Маккиг расстроены были этим обстоятельством, потому что до последнего момента они и (исполнительный секретарь американской стороны комиссии) Джеймс Коннел были уверены, что визы будут, их тоже уверяли, что они будут", — сказал он.

"Для них это был выстрел в ногу, совершенно точно. Не приехали три руководителя группы. Из-за этого, может быть, что-то осталось недосказанным", — продолжил он.

"Фоглсонг очень твердо сказал, что он будет встречаться и в Белом доме с людьми, и в госдепартаменте, чтобы такие вещи не повторялись. Тем более, я еще раз повторяю, в данной ситуации это для них больше было вреда, чем для нас", — подчеркнул Кирилин.

Ожидается, что следующее заседание состоится в ноябре следующего года в России.