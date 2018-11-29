ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Япония считает вызывающим сожаление и "категорически неприемлемым" решение Верховного суда в Южной Корее, признавшего справедливым иск бывших корейских рабочих, отбывавших трудовую повинность на японских заводах Mitsubishi Heavy Industries во время войны, говорится в заявлении МИД Японии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Верховный суд в Южной Корее удовлетворил два иска от бывших рабочих заводов компании Mitsubishi. Первый из них выдвинули пять бывших рабочих, насильно согнанных в 1944 года на завод в Хиросиме и получивших радиоактивное облучение во время ядерной бомбардировки 1945 года. Второй иск – от группы женщин, работавших на заводе компании в Нагое.

"Договор 1965 года, заключенный между Японией и Южной Кореей в связи с нормализацией отношений, установил тесные дружественные отношения между двумя странами. Ядром этого договора стала конвенция, согласно которой Япония выплатила Южной Корее безвозмездно 300 миллионов долларов и предоставила в виде кредитов 200 миллионов долларов, одновременно с этим декларировалось, что на этом все требования (о компенсациях – ред.) по имуществу, правам физических и юридических лиц, а также по правам между заключившими конвенцию государствами и их народами считаются "полностью и окончательно урегулированными" и вопрос о них не может быть поднят вновь ни по каким причинам", — говорится в заявлении МИД.

Согласно решению суда, по первому иску концерн Mitsubishi обязан выплатить каждому из своих бывших рабочих, отбывавших трудовую повинность во время войны, около 70 тысяч долларов. В октябре Верховный суд Южной Кореи так же удовлетворил иск от бывших рабочих к японской сталелитейной компании Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.