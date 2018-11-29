СМИ: Трамп не знал об изменениях в программе республиканцев по Украине

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своих письменных показаниях спецпрокурору Роберту Мюллеру, что не знал об изменениях в проекте платформы Республиканской партии 2016 года, в тексте которого не упоминалось о поставках оружия Украине, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

В 2016 году из проекта политической платформы Республиканской партии было удалено положение о необходимости передачи американских вооружений Украине. В документе остались лишь слова о том, что республиканцы выступают за "оказание надлежащего содействия вооруженным силам Украины".

Как сообщили телеканалу источники, знакомые с ответами президента на вопросы спецпрокурора, Трамп заявил, что не знал об изменениях в платформе, "насколько он помнит". Телеканал отмечает, что это повторяет позицию президента насчет этой ситуации, которую он высказывал еще в 2016 году.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.