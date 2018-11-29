Венесуэла планирует консультироваться с КНДР по политическим вопросам

МЕХИКО, 29 ноя – РИА Новости. Ряд соглашений о сотрудничестве подписан в ходе визита в Венесуэлу председателя президиума верховного совета и формального главы КНДР Ким Ён Нама.

Как сообщает канал VTV, в ходе встречи корейской делегации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро был подписан меморандум о взаимопонимании, предполагающий установление политических консультаций по взаимно интересным вопросам, а также об отмене виз для держателей дипломатических и служебных паспортов.

"В рамках строительства многополярного мира Венесуэла идет вперед вместе с братской Корейской Народно-Демократической республикой путем подписания важных соглашений. Мы работаем, чтобы сделать человечество общей судьбой для народов мира", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter после встречи с северокорейским гостем.