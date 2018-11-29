СМИ: США просили заменить представителя КНДР перед отменой переговоров

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. США накануне несостоявшихся переговоров с Пхеньяном попросили его вместо заведующего отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхоля отправить на встречу главу МИД КНДР Ли Ён Хо, сообщает газета Joong Ang Ilbo со ссылкой на южнокорейского чиновника.

Встреча госсекретаря США Майка Помпео с представителями КНДР должна была состоятся в Нью-Йорке 8 ноября, однако была отложена без пояснений.

"Был тайный контакт до и после того, как переговоры на высоком уровне между США и КНДР были запланированы на 8 ноября в Нью-Йорке. Примерно в это время США захотели, чтобы северокорейский министр иностранных дел Ли Ён Хо был их партнером по диалогу", — заявил газете южнокорейский чиновник, знакомый с ситуацией.

Газета отмечает, что Вашингтон не объяснил мотивов своей просьбы. Тем не менее, уточняется, что Ким Ён Чхоль — бывший глава разведки с военным прошлым, что могло обеспокоить штаты.

На данный момент переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном зашли в тупик из-за требований США о первоочередности денуклеаризации, в то время как КНДР требует вначале смягчить санкции и подписать официальное соглашение о прекращении Корейской войны 1950-1953 годов.

КНДР по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее заявило, что деятельность в ядерном центре в Йонбён продолжается, но агентство не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.