В Грузии подсчитали более 97% голосов на выборах президента

Женщина голосует на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 ноября 2018

Женщина голосует на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 ноября 2018

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета более 97% голосов: независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,6% голосов, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе — 40,4%.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. Зурабишвили поддержали более 1,1 миллиона избирателей, Вашадзе — 766 тысяч человек.

ЦИК пока не подсчитал данные со всех участков, организованных за рубежом. За границей на всех 55 участках голосование длилось до 00.00.

Оппозиция планирует в четверг заявить о дальнейших планах, а Зурабишвили и ее сторонники уже празднуют победу.