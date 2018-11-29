Путин отреагировал на инцидент в Керченском проливе

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", прокомментировал ситуацию с задержанием кораблей ВМС Украины. По словам главы государства, инцидент в Черном море — "это провокация".

Как отметил Путин, провокация была заготовлена Киевом заранее, ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной. "Это игра на обострение", — констатировал Путин.

Президент выразил уверенность, что украинскому лидеру Петру Порошенко из-за низкого рейтинга нужно создать препятствия для конкурентов из оппозиции.

Нечистоплотная игра

Путин назвал инцидент в Керченском проливе нечистоплотной игрой на обострение с целью подавления политических противников нынешней киевской власти. Он напомнил, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших российскую границу, были двое сотрудников СБУ, которые фактически и руководили этой спецоперацией.

Путин также отметил, что после нарушения государственной границы России в Керченском проливе украинским морякам предложили лоцмана, но они не отвечали.

О военном положении на Украине

Говоря о действиях российских пограничников, президент отметил, что они выполняли свои функции по защите государственной границы.

Даже после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе военное положение на Украине не вводилось, а сейчас произошел лишь небольшой инцидент, напомнил президент.

"Явно в преддверии это делается президентских выборов, абсолютно очевидный факт", — сказал глава государства.

Провокация ВМС Украины в Черном море

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию, направляясь к Керченскому проливу, и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.

Российские пограничники задержали все три корабля. При этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения, им оказали медицинскую помощь.

Приказ о скрытном прорыве

На борту кораблей оказалось 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации. Всех их обвиняют в нарушении государственной границы. Суд во вторник и среду отправил всех задержанных под арест на два месяца.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя в среду инцидент в Керченском проливе, заявил, чтоукраинские офицеры с задержанных кораблей имели приказ скрытно прорваться в Азовское море.

"Наши пограничники, следователи допросили находившихся на этих судах офицеров службы безопасности Украины, которые и руководили всей этой провокационной операцией, и обнаружили на этих судах документы, которые имеются в отрытом доступе и из которых ясно вытекает, что эти суда имели приказ не уведомлять власти Керченского пролива и пытаться скрытно, в нарушение действующих правил прорваться в Азовское море", — заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с швейцарским коллегой.