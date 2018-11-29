Кандидат в президенты Грузии ответил на призыв Саакашвили к акциям

Кандидат на пост президента Грузии Григол Вашадзе в своем избирательном штабе общается с журналистами во время подсчета голосов на выборах президента Грузии. 29 октября 2018

Кандидат на пост президента Грузии Григол Вашадзе в своем избирательном штабе общается с журналистами во время подсчета голосов на выборах президента Грузии. 29 октября 2018

ТБИЛИСИ, 29 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе заявил, что до тех пор, пока оппозиционное объединение не заявит о своих планах, призывы экс-президента Михаила Саакашвили к началу акций протеста остаются личным мнением одного человека.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. По предварительным данным ЦИК, лидирует Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".

Бывший президент Михаил Саакашвили после публикации этих данных заявил, что не доверяет итогам выборов и призывает население Грузии начать акции с требованием назначить внеочередные парламентские выборы и признать итоги выборов нелегитимными.

"То, что не было принято коллективно и не было сказано с этой трибуны в нашем избирательном штабе, остается личным мнением одного человека", — заявил Вашадзе на брифинге в ночь на четверг.

По его словам, в четверг они планируют официально заявить о своих дальнейших планах.