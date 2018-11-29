Трамп заявил, что не знал заранее о встрече сына с адвокатом из России

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своих письменных показаниях спецпрокурору Роберту Мюллеру, что он не знал заранее о встрече своего сына с адвокатом из РФ летом 2016 года, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

"Два источника, знакомых с ситуацией, заявили NBC News, что президент Трамп утверждает в своих письменных ответах спецпрокурору, что ему не было известно заранее о встрече в 2016 году в Trump Tower между Трампом-младшим, российским адвокатом и другими", — следует из сообщения телеканала.

В июле 2017 года американские СМИ сообщили, что сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон. Позже Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. Сама адвокат говорила позже, что готова дать в сенате США показания по встрече с Трампом-младшим, если ей обеспечат безопасность.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.