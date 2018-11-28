Захарова не исключила, что Запад планировал провокацию в Черном море

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Западные партнеры могли знать заранее об украинской провокации в Керченском проливе или даже участвовать в ее подготовке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Это намеренная провокация, о которой, у меня даже нет сомнений, догадывались, как минимум знали, это реалистично, а может быть, и принимали участие в планировании некоторые западные наши партнеры. Это все не носит случайного характера", — заявила Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.
По ее мнению, это доказывают оценки, прозвучавшие от западных политиков, и начавшаяся информационная кампания в европейских СМИ.
Провокация в Черном море
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию, направляясь к Керченскому проливу, и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей.
Российские пограничники задержали все три корабля. При этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения, им оказали медицинскую помощь.
Владимир Путин назвал ситуацию в Керченском проливе заранее заготовленной провокацией, которой Петр Порошенко воспользовался как предлогом для введения на Украине чрезвычайного положения в преддверии президентских выборов.
При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите государственной границы.