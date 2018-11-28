В Кабуле десять человек погибли в результате взрыва автомобиля

КАБУЛ, 28 ноя — РИА Новости. Десять человек погибли в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в Кабуле, число пострадавших увеличилось до 19 человек, говорится в заявлении представителя министерства здравоохранения Афганистана Вахида Маджруха, полученном РИА Новости.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших, в том числе трех в тяжелом состоянии.

"Десять человек погибли, 19 пострадали. Число пострадавших и погибших при нападении сегодня (в среду) в Кабуле с (использованием) начиненного взрывчаткой автомобиля не окончательное", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что на востоке Кабула у центра подготовки сил безопасности прогремел мощный взрыв. Взорвался заминированный автомобиль, затем были слышны звуки стрельбы. Телеканал Tolo News со ссылкой на главу полицейского участка Бисмиллаха Табана сообщал, что целью атаки могла быть территория британской частной охранной компании G4S.