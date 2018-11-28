Порошенко пообещал поднять зарплату военным с января или "со дня вторжения"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальную зарплату военным повысят до 360 долларов в месяц с 1 января 2019 года.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что минимальная зарплата военнослужащих в стране составляет 7,5 тысяч гривен (260 долларов).

"Я приехал сейчас из армии и говорю — с 1 января украинский воин будет получать 10 тысяч гривен (около 360 долларов — ред.)", — заявил Порошенко в ходе визита в Черниговскую область. Его выступление транслировал телеканал "112 Украина".

По словам президента, Совет национальной безопасности и обороны Украины по его поручению уже принял соответствующее решение.

"Если мы введем военный компонент военного положения в случае вторжения, повышение будет с этого же дня", — добавил Порошенко.

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента Украины о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями.