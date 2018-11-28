В ЕС призвали Косово решить проблему с пошлинами на товары из Сербии

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила лидеру самопровозглашенного Косово Хашиму Тачи, что решение Приштины ввести пошлины в размере 100% на товары из Сербии и БиГ осложняет ситуацию в регионе и должно быть отменено, говорится в сообщении дипслужбы ЕС.

Могерини провела в среду телефонный разговор с Тачи.

"Высокий представитель подчеркнула, что решение правительства Косово увеличить на 100% налог на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины лишь еще больше осложняет ситуацию и не приводит ни к решению проблем населения, ни к реализации надежд Косово в отношении настоящего и будущего", — говорится в сообщении.

"Эта мера не способствует установлению добрососедских отношений и должна быть отменена", — отмечается в нем.

Правительство самопровозглашенной республики Косово на заседании в минувшую среду установило таможенную пошлину в 100% стоимости на всю продукцию из Сербии, а также запретило к поставкам все товары, не маркированные по правилам самопровозглашенной республики с символикой Косово.

Белград требует от Приштины отозвать меры, косовские сербы проводят мирные акции протеста.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Брюссельское соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения этих соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.