В Кабуле девять человек пострадали при взрыве, пишут СМИ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Девять человек пострадали в результате взрыва в Кабуле у центра подготовки сил безопасности, из них трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на медиков.

По данным телеканала, все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в восточной части Кабула у центра подготовки сил безопасности произошел мощный взрыв. Взорвался заминированный автомобиль, после чего были слышны звуки стрельбы.

Телеканал Tolo News со ссылкой на заявление главы полицейского участка Бисмиллаха Табана (Bismillah Taban) отмечал, что целью нападения могла быть территория британской частной охранной компании G4S.